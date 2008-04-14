80 українських миротворців вирушають до Косово

Сьогодні розпочався третій, завершальний етап чергової ротації національної складової спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР у Косовому.

Як повідомили УНІАН в Управлінні прес-служби Міністерства оборони України, о 7.00 з військового майданчику київського аеропорту “Бориспіль” до столиці Косового міста Приштіни вилетів літак “Boeing”-737 з третьою групою українських миротворців – 80 осіб – на борту.

В цей же день на Батьківщину повернуться 97 наших військових попередньої ротації. Приблизно о 13.00 на військовому майданчику міжнародного аеропорту “Бориспіль” їх зустрічатимуть міністр оборони України Юрій ЄХАНУРОВ, керівний склад Генерального штабу ЗС України, Об’єднаного оперативного командування ЗС України та Командування Сухопутних військ ЗСУ, рідні і близькі українських миротворців.

Протягом першого та другого етапів чергової – 10 – ротації, які були проведені 2 та 4 квітня, до Косового було доставлено 101 українського військового, а в Україну повернулося 83 миротворця попередньої ротації.

Загалом в рамках чергової ротації до Косового буде доставлено 181 українського миротворця, а зворотному напрямку в Україну повернуться 180 наших військових.

Основу національного контингенту спільного українсько-польського миротворчого батальйону “УкрПолбат” багатонаціональної тактичної групи “East” сил КФОР у Косовому нової 10-ї ротації складає 1-й механізований батальйон 72-ї окремої механізованої бригади 8-го армійського корпусу, що дислокується на Київщині. Незначну частину штатного батальйону доповнюють спеціалісти з інших частин.

Наказом міністра оборони на посаду командира національної складової “УкрПолбату” нової ротації призначено заступника командира 72-ї окремої механізованої бригади 8-го армійського корпусу Сухопутних військ ЗСУ підполковника Олександра ЗАГОРОДНЬОГО.