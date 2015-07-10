З'явилося відео з місця вбивства інкасаторів "Укрпошти" у Харкові

На каналі Accidents news в YouTube опубліковано відео з місця вбивства співробітників "Укрпошти" у Харкові.

Стало відомо, що після вбивства злочинець забрав кілька мішків з поштовими відправленнями, сів в автомобіль і зник з місця.

У місті введено план перехоплення. Інших постраждалих внаслідок злочину немає.

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Пізніше у МВС повідомили, що злочинець забрав 2,3 мільйона гривень. При цьому у розпорядженні Міністерства внутрішніх справ вже є інформація про прикмети злочинця, який розстріляв трьох інкасаторів у Харкові.

"Зріст підозрюваного - 190 см, світле волосся, попереду короткий чубчик, ззаду довге волосся. Був одягнений - світла сорочка, сірі короткі бриджі. На ногах сандалі. У момент нападу на злочинці була одягнена каска, маска, бронежилет", - зазначив радник глави МВС Геращенко.

Крім того, він повідомив, що злочинець виїхав на ВАЗ 2110 сріблястого кольору - номер АХ8632АЕ.