В Ужгороді прооперували обох поранених членів "Правого сектору"
09:47, 13 липня 2015Суспільство
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Вночі двох важкопоранених бійців Правого сектору, яких віддали лікарям було прооперовано.
Лікарі надали допомогу пораненим / Фото прес-служби Міноборони
За словами лікарів, одному хлопцю 17 років, іншому 20-22 роки, пише Мукачево.нет.
У першого перелом передпліччя, у другого - відкритий перелом гомілки й інші поранення.
Читайте також"Правий сектор" спростовує заяву Геращенка про складення зброї двома бійцями ПСЩо стосується інших поранених, то чоловік з черепномозковою травмою залишається у важкому стані, його прогнози невтішні.
Всі інші поранені у стабільному стані.
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