В Ужгороді прооперували обох поранених членів "Правого сектору"

За словами лікарів, одному хлопцю 17 років, іншому 20-22 роки, пише Мукачево.нет.

У першого перелом передпліччя, у другого - відкритий перелом гомілки й інші поранення.

Читайте також"Правий сектор" спростовує заяву Геращенка про складення зброї двома бійцями ПСЩо стосується інших поранених, то чоловік з черепномозковою травмою залишається у важкому стані, його прогнози невтішні.

Всі інші поранені у стабільному стані.