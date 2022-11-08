Усі вони безпосередньо сприяли становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові.

Прокуратура АР Крим та м. Севастополя скерувала до суду ще 11 обвинувальних актів стосовно кримських суддів, що зрадили Україну.

Як повідомляє прокуратура Автономної Республіки Крим, спеціальним досудовим розслідуванням встановлено, що після окупації півострова 11 українських суддів зрадили присязі на вірність народу України та перейшли на службу до незаконно створених судових органів держави-окупанта.

"Вони обійняли різні посади, зокрема й керівні, йдеться про суддю незаконно створеного Апеляційного суду, голову та суддю окупаційного Ленінського районного суду, а також суддів, що перейшли працювати до Нахімовського, Євпаторійського та Сімферопольського, Нижньогірського, Феодосійського районних "судів"", - йдеться в повідомленні.

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Також прокуратура наголошує, що усі вони безпосередньо сприяли становленню та зміцненню окупаційних судових органів на півострові, а також брали участь у формуванні та організації їх роботи.

Дії обвинувачених кваліфіковано за ч. 1 ст. 111 КК України (державна зрада). Санкція статті передбачає від дванадцяти до п’ятнадцяти років позбавлення волі.

За фактами вчинення державної зради прокуратура автономії повідомила про підозри 713 особам, 225 з яких – судді; 215 обвинувальних актів скеровано до суду, 88 з них стосуються саме суддів; 14 осіб засуджено.

Окупація Криму

Росія окупувала український півострів 2014 року. Тоді ж Путін провів псевдореферендум про нібито приєднання Криму до складу Росії.

Спробі анексії передували організовані антиукраїнські виступи у містах Криму, блокада і захоплення стратегічних об'єктів півострова і військових частин ЗСУ підрозділами російської армії у деяких випадках під прикриттям окремих цивільних осіб і новостворених спецслужбами РФ "загонів самооборони Криму".

Ні Україна, ні ЄС, ні США не визнали це незаконне голосування й початок тимчасової окупації Криму.

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