Поліція Чехії ідентифікувала машину, що фігурує на відео під час стрілянини у Мукачевому

Як розповів речник президії поліції Чехії, правоохоронці проаналізували оперативне відео з місця, де 11 липня відбулася стрілянина між бійцями "Правого сектора" та міліцією у Мукачевому, на якому фігурують автомобілі, повідомили українській редакції "Німецької хвилі".

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Перевірку було здійснено після того, як у соціальних мережах з'явились припущення, що автомобілі з чеськими номерами, що зафіксовані на відео, можуть бути краденими.

Під час перевірки з’ясувалось, що автомобіль Audi білого кольору з номерним знаком 1AV 6666 був викрадений на території Чехії. "Це авто значиться у базі даних крадених автомобілів - у Шенгенській інформаційній системі. У зв’язку із цим ми звернемося до наших українських колег", - повідомив речник чеської поліції.

З оперативного відео, знятого поблизу спортивного клубу "Антарес" у Мукачеві, який належить народному депутату Михайлу Ланьо, неможливо з’ясувати, чи автомобіль Audi використовувався бійцями "Правого сектора", чи кимось із відвідувачів клубу.