У Дніпропетровську нагородили "народних героїв України"

Цю недержавну нагороду заснували в 2015 році волонтер Андрій Боєчко і ювелір Дмитро Щербаков. У Дніпропетровську ордени «Народний Герой України» отримали вісімнадцять осіб.

«Ідея його створення виникла фактично через місяць після початку активних бойових дій на Сході України, - розповідає член комітету нагороди, волонтер Георгій Тука. – Буваючи на передовій, спілкуючись з хлопцями, ми бачили, що вони обділені не тільки амуніцією, продовольством і водою, але також і якою-небудь увагою з боку держави. Тоді у нас – волонтерів - і виникла ідея якось заохочувати наших бійців. Спочатку ми вручали хлопцям ножі з гравіюванням, біноклі, а через деякий час вирішили створити проект «Народний Герой України».

Орденом «Народний Герой України» нагороджують за видатні заслуги в захисті країни та волонтерської допомоги збройним силам. Інформацію про подвиги героїв волонтери збирають із різних джерел. На сьогоднішній день у списку потенційних кандидатів на отримання ордена числиться 1240 осіб.

На урочистій церемонії у дніпропетровському Палаці студентів були присутні бійці, їх родичі і товариші, медики, волонтери і просто небайдужі городяни. Також захід відвідав народний депутат України Борис Філатов, який надав допомогу у проведенні церемонії нагородження.

«Я не раз говорив про те, що наших воїнів, які є справжніми героями, держава недооцінює і не підтримує. Це неправильно, так не повинно бути, - сказав Борис Філатов. – Проект «Народний Герой України» дуже важливий як для хлопців, які знаходяться на передовій, так і для країни в цілому. Країна повинна знати своїх героїв».

Наступна церемонія нагородження орденами «Народний Герой України» пройде в Харкові.