68 осіб, у тому числі 18 дітей, отруїлися на весіллі у Житомирській області

Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Держсанепідслужби у Житомирській області, перші повідомлення про нездужання людей надійшли 21 липня о 17:30. Четверо дітей були госпіталізовані до Житомирської дитячої обласної лікарні та 8 дорослих звернулись по медичну допомогу до стаціонарів Житомира.

Після подворових обходів фахівцями Держсанепідслужби, у селищі Левків Житомирського району біло виявлено ще 56 хворих, у тому числі 14 дітей.

Встановлено, що усі потерпілі 18-19 липня святкували весілля в сільському кафе "У Тичини", де були присутні близько 200 осіб.

Станом на 10.00 22 липня всього захворіло 68 осіб, із них 18 дітей. Попередній діагноз "гостра кишкова інфекція, гастроентероколіт". У хворих фіксується висока температура тіла, виражена інтоксикація, діарея, болі в животі. Перебіг захворювання у 53-х осіб середньої тяжкості, у 15-ти - легкий. Хворі отримують необхідну медичну допомогу.

При проведенні позапланової перевірки в кафе виявлено ряд грубих порушень та недоліків дотримання санітарного законодавства. Об'єкт функціонував без експлуатаційного дозволу, не надані документи, що засвідчують якість та безпечність харчових продуктів, мали місце перебої з подачею холодної проточної води. У закладі, через недостатню кількість приміщень, порушувався технологічний процес. Крім того зафіксовано недостатню кількість холодильного та технологічного обладнання. Це призвело до недотримання умов і термінів зберігання готових страв: страви готувались за 2 доби до весілля. Фактично меню страв було відсутнє, на весіллі вживались багатокомпонентні продукти та страви, які швидко псуються.

Крім того фахівцями Держсанепідслужби зафіксовано, що в закладі харчування не створені належні умови для миття посуду. До роботи на харчоблоці залучались особи без відповідної освіти, кваліфікації та без особових медичних книжок.

Недотримання правил особистої гігієни, дезінфекційного режиму (на момент перевірки відсутні будь-які дезінфекційні засоби), зберігання готових страв при високій температурі сприяли виникненню спалаху захворювання.

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До порушників законодавства вжито заходів адміністративного впливу.

У вогнищі інфекції відібрано проби для проведення бактеріологічних досліджень, в тому числі харчових продуктів, питної води, змиви з об'єктів у кафе.

В осередках захворювання проведено заключну дезінфекцію, за контактними встановлено медичне спостереження.