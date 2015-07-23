Для евакуації українців з місця ДТП у Польщі залучили гелікоптери (фото, відео)

Про це повідомляє видання Newsweek Polska.

Також пожежники організували на розташованій поруч автостоянці польовий госпіталь. Повідомляється, що точна кількість жертв буде відома лише тоді, коли почне надходити інформація з лікарень.

Крім того, в інтернеті вже з'явився відеозапис рятувальної операції.

У свою чергу мазовецький воєвода Яцек Козловський високо оцінив роботу медичних і рятувальних служб, повідомляє "ЄвроПравда" із посиланням на Польське радіо.

Він наголосив, що в автобусі перебували виключно українці, які мали намір виконувати сезонні роботи у Польщі.

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Високо оцінив роботу польських рятувальних служб і посол України в Польщі Андрій Дещиця, який повідомив, що відповідні польські служби дуже оперативно спрацювали для надання необхідної допомоги, зокрема, транспортування постраждалих до лікарні вертольотами і каретами швидкої допомоги.

Раніше УНІАН повідомляв, що кількість українців, загиблих в результаті аварії автобуса в Польщі, збільшилася до шести осіб, травмовано 22 особи.