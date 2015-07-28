В УПЦ МП назвали якості князя Володимира, які б могли допомогти політикам

Головна якість, яка відрізняла святого князя Володимира після особистого хрещення та хрещення Київської Русі – це гармонійна єдність власних релігійних переконань з державною діяльністю.

Про це сказав керуючий справами Української Православної Церкви Московського патріархату митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, повідомляє Центр інформації УПЦ МП.

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При цьому митрополит Антоній зазначив, що після хрещення в ментальність святого князя Володимира вже не вписувалося прагнення воювати за чужі території.

«Ми знаємо, яким язичницьким вождем князь Володимир був до хрещення, і яким після цього став лідером християнської держави. У тому числі і в ставленні до війни. Кровожерливість, яка тоді була властива язичникам, звичайно, ніяк не могла вписуватися в ментальність православного християнина. Захищати свою батьківщину – праведно, а воювати за чужі території – не по-християнськи», – зазначає митрополит Антоній.

Владика нагадав про те, що прийнявши християнство, князь Володимир став вельми милосердним: він запрошував у свій двір тих, хто потребував їжі, а тим, хто не міг прийти, їжу розвозили по Києву.

«Така якість допомогла б не тільки нинішнім українським політикам, але й усім іншим. Адже сьогодні ми досить часто бачимо політиків, які заявляють про свої релігійні переконання, але ця віра ніяк не проявляється в їхній діяльності», – підкреслює керуючий справами УПЦ МП.

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Як повідомляв Центр інформації УПЦ МП, вчора на Володимирській гірці у Києві відбувся молебень на честь 1000-ліття преставлення князя Володимира, який очолив Блаженніший Онуфрій у співслужінні представників Помісних Православних Церков світу. В хресній ході від Володимирської гірки до Києво-Печерської лаври з 8-ма чудотворними іконами Богородиці взяли участь десятки тисяч вірян - киян та паломників з усієї України.

Сьогодні у Києво-Печерській лаврі відбулася святкова Божественна літургія. Десятки тисяч вірян вклонилися чудотворним іконам Богородиці.