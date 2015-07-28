Є всі підстави ототожнювати Володимирове Хрещення із свідомим європейським вибором - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив з нагоди вшанування пам’яті князя Київського Володимира Великого на світському заході на Михайлівській площі у Києві.

"Є всі підстави ототожнювати Володимирове Хрещення із свідомим європейським вибором. Це головне, на чому я хотів наголосити сьогодні. Упродовж тисячоліття українці виборювали право на власну ідентичність, незалежність, на наш український європейський вибір. І сьогодні ми знову повертаємося до Європи немов до рідної домівки. Боротьба проти російської агресії – це битва за Україну, але водночас це війна на Сході континенту і за саму Європу, за її фундаментальні цінності: за волю, за демократію, за свободу", - зазначив він.

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Порошенко також наголосив, що "сьогодні, коли наша держава мужньо бореться проти російської агресії, нам особливо потрібна єдність всього світу з Україною і єдність всередині держави".

"Переконаний, що шлях до розбудови сильної, економічно потужної, демократичної європейської держави, ми пройдемо з упевненістю і твердою вірою... І нехай на цьому шляху з нами буде сміливість і далекоглядність Володимира Великого, що охрестив наших предків на берегах Почайни та Дніпра, а Дніпро для нас є святої рікою, наче Йордан. І Київ, до речі, не дарма називали другим Єрусалимом", - додав глава держави.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві проходять заходи з нагоди Дня хрещення Київської Русі-України й 1000-річчя упокоєння Святого Рівноапостольного Князя Київського Володимира Великого – творця середньовічної європейської держави, хрестителя Русі-України.

Раніше вранці президент України Петро Порошенко взяв участь в урочистому молебні з нагоди Дня хрещення Київської Русі-України й 1000-річчя упокоєння князя Київського Володимира Великого.

Службу відправив Святійший Патріарх Київський і всієї Русі-України Філарет.