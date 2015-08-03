Українці найбільше довіряють армії і волонтерам, найменше - російським ЗМІ

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного дослідження, проведеного фондом "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" та соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 27 липня 2015 року.

Рівень довіри до церкви склав 62% (баланс +34%), при цьому показавши найнижчий результат за останні 5 років. Переважає довіра над недовірою щодо населення до Збройних сил України (+ 18%) і до добровольчих батальйонів (+16%).

Також позитивним є баланс довіри-недовіри до громадських організацій (+ 13%) і до засобів масової інформації України (+ 2%), однак динаміка у відношенні до цих установ протилежна: довіра до громадських організацій зростає (від 9% в 2010 році до 13% в 2015), а в українських ЗМІ падає (від + 26% у 2010 році до 2% у 2015).

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Найменше українці довіряють російським ЗМІ: негативно висловилися 83% респондентів (баланс склав -76%). Далі за рівнем недовіри йдуть всі правоохоронні органи, причому недовіра до них за п'ять останніх років суттєво зросла: суди (- 67%), прокуратура (-67%), міліція (-57%). До СБУ з недовірою ставиться 62% громадян України (-34%). При цьому рівень недовіри до Верховної Ради – 78% (-62%), до президента – 62% (-33%).

Довіра до банків теж коливається в залежності від фінансово-економічної ситуації в країні, і в останні два роки є найнижчою: -71% в грудні 2014 року і -63% в липні 2015. Падає довіра до місцевої влади: від +10 % у 2012 році до -22% в липні 2015 року.

У ході дослідження було опитано 2011 респондентів віком від 18 років у всіх регіонах України, за винятком АР Крим та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки - 2,3%.