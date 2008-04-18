Ющенко пояснив, чому зупинив рішення уряду щодо земельних аукціонів

Президент України Віктор ЮЩЕНКО не підтримує створення урядом «монополіста, який з усіх сіл України буде продавати землю». Про це глава держави заявив, відповідаючи на запитання журналістів.

Як повідомили УНІАН у прес-службі глави держави, він пояснив, з яких підстав призупинив встановлений урядом порядок проведення земельних аукціонів. «Я не можу підтримати, якщо уряд знову робить монополіста, який з усіх сіл України буде продавати землю», - сказав В.ЮЩЕНКО, порівнявши можливі наслідки запровадження цього рішення Кабінетом Міністрів із ситуацією, що існувала із державними закупівлями, організованими довкола Тендерної палати.

Президент виступає за те, що у державі повинен бути «єдиний порядок, але багато учасників» земельних відносин.