Україна стала учасником європейської програми інновацій "Горизонт 2020" з фондом в 80 млрд євро

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

Як повідомлялося, відповідний закон був прийнятий Верховною Радою 15 липня. Саму ж Угоду з Євросоюзом про участь України у програмі ЄС «Горизонт 2020» було підписано 20 березня 2015 року в Києві.

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Документом ратифікується набуття Україною статусу асоційованого члена зазначеної програми, завдяки чому українські наукові установи і вчені отримають реальні можливості доступу до програми, загальний обсяг фондів якої становить 80 млрд євро.

Реалізація угоди сприятиме розширенню участі українських науково-дослідних організацій і університетів в галузі європейських наукових досліджень, всебічного розвитку партнерських взаємин між Україною та ЄС.

Крім того, за даними прес-служби глави держави, Порошенко також підписав Закон «Про ратифікацію Угоди (у формі обміну нотами) між Україною та Європейським Союзом про відновлення дії Угоди між Україною та Європейським співтовариством про наукове і технологічне співробітництво». Парламент прийняв цей закон 15 липня.

Угоду було підписано 3 березня 2015 року у Брюсселі. Документом буде забезпечуватися створення умов для ефективного використання науково-технічного потенціалу та захисту прав інтелектуальної власності.

Довідка: програма Європейського Союзу "Горизонт 2020" почала діяти з 2014 року і розрахована на 7 років (до 2020 року). Програма орієнтована на підтримку дослідницької та інноваційної діяльності у всіх сферах суспільного життя - від фундаментальних наук до впровадження інновацій в реальний сектор економіки.