Парламент Австрії ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом

18:38, 08 липня 2015
Політика
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Федеральні збори Австрії ратифікували Угоду про асоціацію між Україною та Європейським Cоюзом.

Фото УНИАН

Про це посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив у Twitter.

"Австрія! Є ратифікація!", - написав Щерба.

Посол наголосив, що "фракції більшості - за. Партія свободи та Фракція Штронаха - проти. Тепер - підпис федерального президента".

Щерба пояснив, що сьогодні ратифікація була здійснена нижньою палатою парламенту Австрії. "Ще 23 липня - Бундесрат, але там без інтриги. Головне було сьогодні", - сказав посол.

Перед голосуванням в парламенті Австрії стосовно ратифікації Угоди про асоціацію виступив міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.

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