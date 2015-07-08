Парламент Австрії ратифікував Угоду про асоціацію між Україною та Євросоюзом

Про це посол України в Австрії Олександр Щерба повідомив у Twitter.

"Австрія! Є ратифікація!", - написав Щерба.

Австрія! Є ратифікація! — olexander scherba (@olex_scherba) 8 Липень 2015

Посол наголосив, що "фракції більшості - за. Партія свободи та Фракція Штронаха - проти. Тепер - підпис федерального президента".

Фракції більшості - за. Партія Свободи та Фракція Штронаха - проти. Тепер - підпис федерального президента. pic.twitter.com/1x5PbPaCTu — olexander scherba (@olex_scherba) 8 Липень 2015

Щерба пояснив, що сьогодні ратифікація була здійснена нижньою палатою парламенту Австрії. "Ще 23 липня - Бундесрат, але там без інтриги. Головне було сьогодні", - сказав посол.

Перед голосуванням в парламенті Австрії стосовно ратифікації Угоди про асоціацію виступив міністр закордонних справ Австрії Себастьян Курц.

Як повідомляв УНІАН, у Міністерстві закордонних справ України очікують завершення ратифікації угоди всіма державами Євросоюзу до кінця 2015 року.