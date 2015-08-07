Бойовики "ДНР" створили на базі захопленого обладнання свій мобільний оператор "Фенікс"

Про це глава МВС в Донецькій області В'ячеслав Аброськін написав на своїй сторінці у Facebook.

"Республіканський мобільний оператор "Фенікс" було створено бойовиками на базі захопленого обладнання "Київстар". Жителям "ДНР" запропонували придбати 5 тисяч карт, які можна буде використовувати в тестовому режимі до 1 жовтня 2015 року. Функції "Фенікса" обмежені - недоступна послуга СМС і дзвінки на телефони інших операторів. Також є особливість - при придбанні необхідні паспорт та ідентифікаційний номер. На думку місцевих жителів, це робиться для встановлення тотального контролю з боку спецслужб "ДНР", - написав Аброськін.

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За його словами, на окупованій бойовиками території Донецької області погіршується якість зв'язку інших мобільних операторів.

"Місцеві жителі пояснюють це тим, що терористи проводять постійний моніторинг радіоефіру, а також цілеспрямовано створюють перешкоди пересуваннями військових машин "ДНР" з антенами і радіолокаційними установками", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, після заяви бойовиків про створення свого мобільного оператора в лютому поточного року, "Київстар" відключив мобільний зв'язок на підконтрольній бойовикам "ДНР" й "ЛНР" території.

Прем'єр-міністр України Арсеній Яценко заявив, що до початку бойових дій частка цієї компанії на ринку стільникового зв'язку Донецької області становила лише 6%.

За словами Яценка, інший оператор "Лайф", вивіз майже все своє обладнання з території "ДНР" ще в жовтні.

"На даний момент тут залишилися тільки базові станції, які забезпечують зв'язок", - сказав він, додавши, що 70% абонентів у "ДНР" МТС обслуговує.