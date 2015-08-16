На Хортиці горів історико-культурний комплекс "Запорізька Січ" (фото)

Як повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій, 16 серпня о 01:25 на території історико-культурного комплексу «Запорізька Січ» на острові Хортиця в Орджонікідзевському районі м. Запоріжжя сталася пожежа.

Горіли дві стилізовані глинобитні споруди, які з'єднані між собою дерев'яним навісом.

Читайте такожУ "Чорнобильській пущі" рятувальники намагаються перемогти тління лісової підстилки

До Служби порятунку «101» зателефонував охоронець об'єкта і повідомив про пожежу. Вже через 9 хвилин за підвищеним номером виклику на місці події працювало 6 одиниць техніки та 23 рятувальники.

Майже півгодини знадобилося рятувальникам, щоб зупинити відкрите горіння та не допустити поширення вогню на інші дерев'яні будівлі історико-культурного комплексу. Враховуючи підвищену ступінь небезпеки та з метою запобігання подальшим займанням пожежники ще півтори години проводили проливку дерев'яних конструкцій. Загиблих і постраждалих немає.

Також прес-служба повідомляє, що ймовірною причиною загоряння стала блискавка, яка влучила у споруди, що і призвело до їхнього займання.

За фактом події проводиться розслідування.