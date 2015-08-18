У Луганській області через підрив колії зійшов з рейок вантажний потяг

Про це на своїй сторінці в Facebook написав начальник луганської обласної міліції Анатолій Науменко.

За його словами, потяг перевозив вугілля для ТЕС у місті Щастя.

На місці пригоди причини вибуху з'ясовують військові разом зі слідчою оперативною групою міліції.

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Луганський губернатор Георгій Тука на своїй сторінці у Facebook уточнив, що з рейок зійшли три вагони.

Раніше в наслідок обстрілу бойовиками було пошкоджено газопровід у Станиці-Луганській, залишивши без опалення понад півтори тисячі мешканців.