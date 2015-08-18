Міноборони відзвітувало про "майже повну готовність" трьох ліній захисних споруд в зоні АТО

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства оборони, про це заявив радник міністра оборони України Ігор Мельник.

"На будівництво фортифікаційних споруд державою було виділено понад 850 мільйонів гривень та консолідовано найкращий досвід будівельників. А волонтери, як незалежні спостерігачі, контролювали будівництво та доповідали об’єктивну інформацію керівництву держави. 600 кілометрів фортифікаційних споруд на сході України були побудовані в найкоротші терміни. Жодна країна після Другої світової війни не зводила такі грандіозні оборонні об’єкти менш ніж за півроку. І все це — в умовах складної економічної ситуації та бойових дій", - зауважив він.

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Як зазначили у відомстві, до будівництва споруд долучалися 20 областей та 5 тисяч будівельників. Під час випробувань фортифікації витримали вогонь усіх видів стрілецької зброї, гранатометів, мінометів та важкої артилерії.

Довідка УНІАН. Будівництво у Донецькій і Луганській областях на всіх стратегічно важливих напрямках капітальних оборонних споруд, що включають систему бліндажів, окопів і укриттів для танків, БТР, мінометів, зенітних установок, здійснювалося за рішенням уряду. На будівництво 300 взводно-опорних пунктів уряд виділив регіонам 850 млн грн.

Після закінчення робіт усі об’єкти будуть передані на баланс Міністерства оборони України.