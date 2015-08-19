Адвокат просить суд виправдати Сенцова за всіма статтями обвинувачення

Адвокат українського режисера Олега Сенцова на черговому засіданні суду в російському Ростові-на-Дону, посилаючись на необ'єктивність процесу, просить виправдати підзахисного.

Володимир Самохін заявив, що «звинувачення – це всього лише припущення слідства». На його думку, докази, отримані від раніше засуджених фігурантів цієї справи Олексія Чирній та Геннадія Афанасьєва, «суперечать одне одному і ці протиріччя суд не усунув», повідомляє Крим.Реалії

Читайте такожЄвропейська кіноакадемія закликала російську владу звільнити Олега Сенцова

На думку адвоката, використання показань Афанасьєва є недоцільним, адже він заявив про вчинений тиск з боку слідчих. Також не доведено причетність Сенцова та Колченка до "Правого сектору".

З огляду на це, звинувачення є необгрунтавиними.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні 19 серпня у Ростові проходить черговий етап дебатів по справі Сенцова-Колченка. Сторона обвинувачення вимагає покарання для Сенцова у вигляді 23 років позбавлення волі, для Кольченка - 12 років.