У СБУ назвали прізвища російських військових, загиблих на Донбасі

Про це повідомляє "112 Україна".

За його словами, рідні цих людей не знають, де вони знаходяться і що з ними сталося. Принаймні, жодних документів до Росії не передавалося, а поховання знаходяться на території України.

"У мене на руках знаходяться списки воїнів, росіян, які тут загинули. Можу назвати кілька імен. Я думаю, що про цих хлопців повинні знати, тому що за моєю інформацією, на жаль, їх близьким про це ще не повідомили. У списку ще багато імен. Вони поховані тут і ніяких документів додому не передавалося. Напевно, вони вважаються безвісти зниклими, а ми знаємо, де вони поховані", - сказав Тандіт.

Серед загиблих на Донбасі значаться: Кертель Сергій Якович - Алтайський край, Омський район, м. Власиха. Систеров Павло Валерійович - Липецька обл., Лівобережний район. Трофімов Олексій Олександрович - Ставропольський край, м. Георгієвськ. Добринін Дмитро Валерійович - Пермська обл., Мала Соснівка. Жданцев Євген Сергійович - Ростовська обл., м. Шахти.

За словами Тандіта, у СБУ є дані про тисячі росіян, які воюють проти України на Донбасі.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Генштабі повідомили, що Росія зосередила на кордоні з Україною 50 тис. військовослужбовців збройних сил.