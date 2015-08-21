У СБУ назвали прізвища російських військових, загиблих на Донбасі
Радник голови СБУ Юрій Тандіт назвав прізвища російських військових, загиблих на Донбасі.
Про це повідомляє "112 Україна".
За його словами, рідні цих людей не знають, де вони знаходяться і що з ними сталося. Принаймні, жодних документів до Росії не передавалося, а поховання знаходяться на території України.
"У мене на руках знаходяться списки воїнів, росіян, які тут загинули. Можу назвати кілька імен. Я думаю, що про цих хлопців повинні знати, тому що за моєю інформацією, на жаль, їх близьким про це ще не повідомили. У списку ще багато імен. Вони поховані тут і ніяких документів додому не передавалося. Напевно, вони вважаються безвісти зниклими, а ми знаємо, де вони поховані", - сказав Тандіт.
Серед загиблих на Донбасі значаться: Кертель Сергій Якович - Алтайський край, Омський район, м. Власиха. Систеров Павло Валерійович - Липецька обл., Лівобережний район. Трофімов Олексій Олександрович - Ставропольський край, м. Георгієвськ. Добринін Дмитро Валерійович - Пермська обл., Мала Соснівка. Жданцев Євген Сергійович - Ростовська обл., м. Шахти.
За словами Тандіта, у СБУ є дані про тисячі росіян, які воюють проти України на Донбасі.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Генштабі повідомили, що Росія зосередила на кордоні з Україною 50 тис. військовослужбовців збройних сил.