В "Українському домі" шахтарів привітали з професійним святом

29 серпня у ДП «Український Дім» відбулося відзначення свята – День шахтаря, який є не лише професійним святом для працівників цієї мужньої професії, але й для всієї України, оскільки вугільна промисловість – це основа економіки держави.

Організатори заходу – ГО «Рада з екологічної безпеки», ГО «Україна – Єдність Нації» та усі присутні подякували шахтарям за їх працю і важливий внесок у життя країни.

«Ви завжди є прикладом професіоналізму, високих моральних принципів. І недаремно шахтарі завжди викликали в суспільстві глибоку повагу і довіру. І в наш нелегкий час саме на шахтарів звернена увага, сподівання і очікування всього українського народу», - зазначив голова ГО «Рада з екологічної безпеки» Сергій Орєхов, який сам має 7 років гірничого стажу.

Під час урочистостей зі сцени лунали вітання від народних співаків України: Світлани та Віталія Білоножок, Івана Поповича, Наталії Бучинської та дитячих колективів з усіх куточків України. Окрім того, організатори свята нагородили шахтарів путівками до оздоровчого санаторію у Львівській області, дипломами та медалями «За шахтарську працю».

«Дивлячись на всіх присутніх у цій залі розумієш – саме ці люди кожного дня підтримують суверенітет нашої держави своєю щоденною працею», - наголосив Валерій Цибух, секретар ГО «Рада з екологічної безпеки».

«Нелегка праця шахтарів заслуговує на повагу, а підприємства вугільної промисловості – на підтримку та опіку держави. Україні потрібна ця галузь сучасного рівня, а її розвиток і вирішення серйозних проблем, що накопичились у гірників повинні бути у ряді пріоритетних державних завдань» - підкреслив Семен Поташник, член колегії Міністерства палива та енергетики України.

«Не дивлячись на особливо важкий час - шахтарі продовжують працювати, продовжують виконувати план, привносять свій відсоток у ВВП країни», - зазначає Віктор Палій, член ГО «Рада з екологічної безпеки».

Для наймолодших гостей святкового заходу було проведено майстер-класи від художників, а також вони отримали солодкі подарунки від волонтерів. «Діти – це наше майбутнє, за ради якого ми, дорослі, повинні вже сьогодні об’єднатися навколо ідеї патріотизму та відродження України», - Анжела Гололобова, Голова ГО «Україна – Єдність Націй».