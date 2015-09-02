ГПУ повідомила 18 особам про підозру за фактом теракту 31 серпня під Радою
Генеральна прокуратура України (ГПУ) повідомила 18 особам про підозру за фактом теракту, що стався 31 серпня біля будівлі Верховної Ради.
Як повідомляє прес-служба ГПУ, в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом подій, що сталися 31 серпня під Радою, з урахуванням зібраних доказів одному із затриманих повідомлено про підозру за ст. 348 та ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу ("посягання на життя працівника правоохоронного органу"; "терористичний акт"). Друга стаття передбачає безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.
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Іншим затриманим інкримінується підозра у злочині за ч. 3 ст. 345, ст. 293 та ч. 2 ст. 294 Кримінального кодексу ("погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу"; "групове порушення громадського порядку"; "масові заворушення").
Сьогодні суд обиратиме їм запобіжний захід.
Як відомо, 31 серпня під час проведення мітингу біля Верховної Ради виникла сутичка з працівниками правоохоронних органів, під час якої мітингувальники застосували фізичну силу та вибуховий пристрій, а саме - ручну оборонну гранату РГО з осколочними елементами.
За останніми даними, внаслідок зазначених сутичок три людини загинули, понад 150 отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих понад 130 правоохоронців, 11 цивільних, з яких неповнолітній, і троє представників ЗМІ.