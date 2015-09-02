ГПУ повідомила 18 особам про підозру за фактом теракту 31 серпня під Радою

Як повідомляє прес-служба ГПУ, в рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за фактом подій, що сталися 31 серпня під Радою, з урахуванням зібраних доказів одному із затриманих повідомлено про підозру за ст. 348 та ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу ("посягання на життя працівника правоохоронного органу"; "терористичний акт"). Друга стаття передбачає безальтернативний запобіжний захід у виді тримання під вартою.

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Іншим затриманим інкримінується підозра у злочині за ч. 3 ст. 345, ст. 293 та ч. 2 ст. 294 Кримінального кодексу ("погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу"; "групове порушення громадського порядку"; "масові заворушення").

Сьогодні суд обиратиме їм запобіжний захід.

Як відомо, 31 серпня під час проведення мітингу біля Верховної Ради виникла сутичка з працівниками правоохоронних органів, під час якої мітингувальники застосували фізичну силу та вибуховий пристрій, а саме - ручну оборонну гранату РГО з осколочними елементами.

За останніми даними, внаслідок зазначених сутичок три людини загинули, понад 150 отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості. Серед постраждалих понад 130 правоохоронців, 11 цивільних, з яких неповнолітній, і троє представників ЗМІ.