"Свободівець" Швайка отримав SMS-повідомлення з викликом на допит

Як повідомив Швайка ТСН, у повістці вказані адреси, за якими його не можливо знайти: одна адреса – гуртожитку, у якому він не мешкає з 1998 року, друга – матері його колишньої дружини.

Зазначається, слідчий Печерського райуправління, який надсилав повідомлення "свободівцю", пояснив, що новий закон дозволяє надсилати повістки всіма доступними способами, навіть через соцмережі.

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"Закон передбачає виклик, як особисто, так і в телефонному режимі. Це у новому КПК. Або в телефонному режимі, або через ЗМІ, або особисто в руки", - пояснив слідчий телефоном.

Також капітан міліції пояснив, що Швайка особисто зателефонував керівництву міліції та пообіцяв бути у Києві на допиті.

Як повідомляв УНІАН, напередодні в МВС оприлюднили копію повістки на допит лідера ВО "Свобода" Олега Тягнибока і ще 7 активістів цієї партії.



