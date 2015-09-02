На Хмельниччині боєць АТО застрелився з автомата, залишивши передсмертну записку (фото)
13:20, 02 вересня 2015Суспільство
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На Хмельниччині боєць АТО застрелився з автомата Калашникова, який привіз із собою, повертаючись після ротації зі сходу.
Автомата Калашникова, з якого застрелився учасник АТО / mvs.gov.ua
Як повідомляє прес-служба ГУМВС України в Хмельницькій області, перед вчиненням самогубства боєць залишив передсмертну записку, у якій просив пробачення у власника будинку, де мешкав останнім часом.
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Наразі відомо, що загиблий був 1964 року народження, родом з Чернігівщини, але останнім часом проживав у Хмельницькому. Служити у зону АТО пішов добровольцем і провів там кілька ротацій.
Передсмертна записка / mvs.gov.ua
Зазначається, що вилучена зброя направлена на дослідження до науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Хмельницькій області.
Працівники міліції проводять перевірку усіх виявлених обставин.
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