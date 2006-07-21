На заході та півночі дощі

Завтра в Україні очікується мінлива хмарність. Без опадів, лише у західних і північних областях вдень короткочасні дощі, грози. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 14-19°, вдень 26-31°.

Як повідомили УНІАН в Укргідрометцентрі, 23-24 липня - мінлива хмарність. 23 липня у західних, окрім Закарпаття, північних та центральних областях, 24 липня у центральних, місцями південних та східних областях короткочасні дощі, грози, в окремих районах град, 23 липня на півночі Лівобережжя місцями сильні дощі; на решті території без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с, при грозах місцями шквалисте посилення до 15-20 м/с. Температура вночі 13-18°, 23 липня у східних, а 24 липня у північних областях 11-16º; вдень 23-28°, у південній частині, на Закарпатті, а 23 липня і у центральних областях місцями 30-32°; у Карпатах вночі 9-14°, вдень 19-24°.

25-26 липня - переважно без опадів, лише вдень 26 липня у західних областях місцями короткочасні грозові дощі. Температура істотно не зміниться.

У Києві та області у суботу очікується мінлива хмарність. У другій половині дня та ввечері короткочасниій дощ, гроза, в решту часу без опадів. Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура у Києві вночі 16-18°, вдень 28-30°; по області вночі 14-19°, вдень 26-3°º.

23-24 липня - мінлива хмарність. 23 липня короткочасні дощі, грози, в окремих районах град; 24 липня переважно без опадів. Вітер південно-західний з переходом на північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 23 липня 13-18°, 24 липня 11-16°; вдень 23-28°.

25-26 липня - переважно без опадів. Температура істотно не зміниться.