Росія перевірить факти фінансування нею тероризму на Донбасі, обіцяє "інформувати Київ"

Про це йдеться у тексті доповіді.

«При обговоренні результатів проведених консультацій працівниками управління підготовлено два запити про правову допомогу у компетентні органи України з метою отримання конкретних доказів і матеріалів, що підтверджують претензії України про нібито факти фінансування тероризму на південному сході України з боку Російської Федерації», - йдеться в доповіді.

Читайте такожВ РНБО розкрили дані про жертв російської збройної агресії в Україні (інфографіка)

Слідчий комітет планує після отримання відповідей на ці запити провести відповідні перевірки зазначених українською стороною фактів. Зазначається, що про результати перевірок слідство буде інформувати українську сторону і світове співтовариство.

До теперішнього часу відповіді на ці запити не отримані.

Раніше Рада національної безпеки і оборони України схвалила нову редакцію воєнної доктрини країни, в якій Росія позначена державою-противником.