У Росії заявляють про намір відправити у вересні на Донбас 3 "гумконвої"

Про це повідомив журналістам заступник глави міністерства Володимир Степанов, передає ТАСС. "У вересні продовжуємо працювати за планом. Планується до кінця місяця три колони", - сказав він, відповідаючи на питання з приводу доставки "гуманітарної допомоги".

Читайте такожМосква черговим "гумконвоєм" доставить на окупований Донбас російські підручникиЗа його словами, з одним з найближчих конвоїв планується відправити шкільне приладдя та товари, необхідні для організації навчального процесу.

Як повідомляв УНІАН, Росія з літа 2014 року направляє в зону бойових дій на Донбасі так звані "гуманітарні конвої" - колони вантажівок, вміст яких нікому не відомий, оскільки українські прикордонники, митники, а також представники Міжнародного комітету Червоного Хреста не мають можливості оглядати вантажі.

У МЗС України неодноразово вимагали від РФ припинити порушення суверенітету України під приводом доставки так званої "гуманітарної допомоги".

37-й так званий "гумконвой" вторгся на територію України 27 серпня.