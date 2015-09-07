Депутат ВР звернулась до Порошенка з відкритим листом щодо Охматдиту

07.09.2015ВІДКРИТИЙ ЛИСТ ПРЕЗИДЕНТОВІ УКРАЇНИШановний Петре Олексійовичу, звертаюсь до Вас не лише як до Президента, ... Posted by Тетяна Донець on Monday, 7 September 2015

Депутат обурена ситуацією, яка зараз склалася навколо державного будівництва НДСЛ «Охматдит».

У листі Донець зазначила, що «Свого часу В.Ющенко та В.Янукович обіцяли побудувати в Україні сучасну лікарню. Будівництво НДСЛ «Охматдит» було розпочате у 2011 і триває понині. І весь цей час навколо нього не припиняються корупційні скандали. На її думку, історія проекту викликає багато запитань.

«Чому незаангажований нинішній Міністр охорони здоров’я Сандро Квіташвілі, замість того, щоб виконати свою обіцянку і притягнути до відповідальності усіх, хто розкрадав гроші під час будівництва НДСЛ «Охматдит» та провести публічний конкурс на заміщення посади директора «Укрмедпроектбуд», укладає із чинним директором додаткову угоду на продовження терміну дії контракту?»,- запитує народний депутат.

За словами Донець, наразі немає жодної інформації щодо проведення незалежними світовими аудиторськими компаніями діяльності ДП «Укрмедпроектбуд», хоча «Охматдит» насправді вважається найдорожчим проектом у сфері охорони здоров’я.

Ще у 2011 році вартість його будівництва становила 1,785 млрд. грн., що в доларах США дорівнює понад 223 млн. В 2013 році – вона мала бути переоцінена до 2,477 млрд. грн., а це майже 310 млн. доларів США.

«Яка реальна вартість проекту при нинішньому курсі валют не знає ніхто», - підкреслює депутат.

На думку Донець, президент, як людина, яка розуміється на економічних тонкощах створення та реалізації проектів, має знати, чи доцільно вкладати неабиякі бюджетні кошти в об’єкт, не маючи жодної уяви якими будуть його фінальна вартість, строки реалізації та яким чином буде надалі фінансуватися його добудова.

«Проте, ДП «Укрмедпроектбуд» вже оголосило про проведення найближчими днями тендеру на добудову «Охматдиту». Це означає, що Держава готова фінансувати будівництво об’єкту без елементарного розуміння його сьогоднішнього стану та реальної вартості, виділивши на це 500 млн. грн.», - підсумовує Тетяна Донець.

Наостанок, депутат закликає Петра Порошенка стати першим Президентом України, який не просто на телекамери «будує» «Охматдит», а й доводить це реальними вчинками.