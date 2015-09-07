Кримські окупанти вирішили провести фестиваль пам'яті Кадирова

В окупованому Росією Криму з 10 по 12 вересня відбудеться міжрегіональний радиофестиваль «Голос Кавказу».

Як повідомляє Крим.Реалії з посиланням на прес-службу російських окупантів Криму, захід присвячений пам'яті першого президента Чеченської Республіки, героя Росії Ахмата Кадирова.

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«Захід, спрямований на підвищення авторитету радіо як джерела достовірної та оперативної інформації, стимулювання творчого потенціалу працівників галузі, а також розвиток сфери радіомовлення в цілому, відбудеться у Сімферополі, в Державному музичному театрі», – йдеться в повідомленні.

На думку самопроголошеного «голови» окупованого Криму Сергія Аксьонова, успіхи Чечні "невід'ємно пов'язані" з діяльністю глави республіки Рамзана Кадирова, сина першого президента Чечні.

Нагадаємо, Росія анексувала український Крим у березні 2014 року. Україна і країни Заходу вважають півострів окупованою територією.