«Лукойл» хоче купити родовище газу в Україні?

Британська компанія Regal Petroleum веде переговори про продаж газового родовища на території України.

Про це повідомляється на офіційному сайті Regal Petroleum.

За неофіційною інформацією претендентом на купівлю газового родовища є російська компанія «Лукойл», яка готова заплатити мільярд доларів.

Варто відзначити, що на сайті Regal Petroleum ім`я можливого покупця не називається.

У листопаді минулого року родовище хотіла придбати компанія Shell, яка оголосила, що підписала попередню угоду про придбання контрольного пакету акцій. Проте операція вартістю 410 мільйонів доларів не відбулася у зв`язку із зміною керівництва в Regal Petroleum.

Нагадаємо, що "Лукойл" є найбільшою приватною нафтовою компанією в Росії і займає друге місце за обсягами видобування після державної "Роснефти". Капіталізація компанії на РТС перевищує 97 мільярдів доларів.

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