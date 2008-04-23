«Лукойл» хоче купити родовище газу в Україні?
Regal Petroleum веде переговори
Британська компанія Regal Petroleum веде переговори про продаж газового родовища на території України.
Про це повідомляється на офіційному сайті Regal Petroleum.
За неофіційною інформацією претендентом на купівлю газового родовища є російська компанія «Лукойл», яка готова заплатити мільярд доларів.
Варто відзначити, що на сайті Regal Petroleum ім`я можливого покупця не називається.
У листопаді минулого року родовище хотіла придбати компанія Shell, яка оголосила, що підписала попередню угоду про придбання контрольного пакету акцій. Проте операція вартістю 410 мільйонів доларів не відбулася у зв`язку із зміною керівництва в Regal Petroleum.
Нагадаємо, що "Лукойл" є найбільшою приватною нафтовою компанією в Росії і займає друге місце за обсягами видобування після державної "Роснефти". Капіталізація компанії на РТС перевищує 97 мільярдів доларів.