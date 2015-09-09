Господарський суд Дніпропетровської області задовольнив вимоги Першого Українського Міжнародного Банку за позовом до компанії "Ексімагроком"

«В даному випадку нашими опонентами виступає група компаній, яку контролює Петро Григорович Волошин. До складу цієї групи входить близько 10 компаній, які мають бізнес по всій території України. Група є нашим позичальником з 2011 року. На даний момент компанія в особі пана Волошина намагається ухилитися від своїх зобов'язань перед банком. Іншими словами відмовляється повертати борг, при цьому, не гребуючи такими брудними методами, як маніпуляція фактами, використанням тіньових схем і спробами публічно очорнити банк», - заявив Костянтин Школяренко, заступник голови правління ПУМБ.

За його словами, загальна сума боргу по всіх компаніях групи становить близько 500 млн грн в еквіваленті. Цей борг є мультивалютним, в ньому є як гривневі кошти, так і долари. «Встановити факт, що це є саме група компаній дуже легко. Судом вже встановлено, що ці компанії пов'язані. У нас є документи, де вони виступають поручителями один одного. Також на початку нашої співпраці Петро Волошин підписав протокол, яким розкриває себе як кінцевого власника вже згаданої групи компаній. Що стосується нашої договірної бази, то всі договори містять крос-поручительства (компанії поручалися одна за одну), а також пункти про крос-дефолт. Це означає, що якщо одна компанія перестає платити банку, то оголошується автоматичний дефолт по всіх інших компаніях», - продовжує Школяренко.

ПУМБ почав кредитувати групу компаній Петра Волошина з 2011 року. Спочатку банк видав кредит під один з активів Петра Волошина - Нововолинський олійно-жировий комбінат (НОЖК). «Волошин брав гроші на поповнення оборотних коштів і частково на інвестиції. При цьому він потай від банку почав будувати новий олійноекстракційний завод у м Чугуїв Харківської області, куди і вивів оборотні кошти, які банк давав на НОЖК. Через деякий час Волошин сказав, що платити за боргами НОЖК не може тому, що всі гроші були витрачені на будівництво заводу в Чугуєві. При цьому він запропонував в заставу нерухомість заводу в Чугуєві і попросив ще один кредит на добудову цього заводу. Банк видав необхідну суму, і це під час гарячої фази АТО, коли на ринку панувала паніка і доступ до фінансових ресурсів був вкрай обмежений. Не дивлячись на це, ми пішли назустріч своєму клієнтові. З літа минулого року Волошин перестав платити по кредиту», - зазначає Школяренко.

За його словами, Петро Волошин зобов'язався закласти банку 5 тис. м. кв. площі нового заводу в Чугуєві. У заставі за кредитами у банку також ще знаходяться корпоративні права компанії-власника заводу в Чугуєві і цілісний майновий комплекс НОЖК, а також особисте поручительство Петра Волошина.

Свою офіційну позицію у даній справі ПУМБ озвучив в інтерв'ю агентству «Українські новини».