В Умань почали масово прибувати паломники-хасиди

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю управління МВС в Черкаській області, станом на 16 годину 8 вересня до Умані прибуло близько 1500 іноземних паломників-хасидів. Цього року іудейський новий рік Рош-га-Шана припадає на 13-14 вересня, і очікується приїзд до Умані більш як 27 тис. паломників з різних країн світу. Прибувають хасиди до Умані в основному автобусами з міжнародних аеропортів «Бориспіль», з Одеси та Вінниці, а також власним транспортом та організованими групами з Європи.

Читайте такожВ Умані агресивні молодики напали на табір хасидів

Крім цього, до Умані прибув окремий зведений загін з 400 черкаських правоохоронців для забезпечення правопорядку під час перебування тут паломників-хасидів. Вони вже розпочали роботу з охорони громадського порядку. Патрулювання здійснюється цілодобово у двозмінному режимі. Громадський порядок біля могили Раббі Нахмана, до якої хасиди здійснюють паломництво, охоронятимуть співробітник спецзагону міліції. В складі зведеного загону працюватимуть 15 представників поліції Ізраїлю, які допомагатимуть українським правоохоронцям.

До складу зведеного загону правоохоронців увійшли представники всіх служб: дільничні інспектори, співробітники карного розшуку, патрульно-постової служби, та вибухотехніки і кінологи. 25 співробітники ДАІ Черкащини забезпечують безпеку руху транспорту в місцях компактного проживання паломників.

Також до охорони паломників-хасидів в Умані долучилися 90 рятувальників та 16 одиниць пожежно-рятувальної та спеціальної техніки, повідомили УНІАН у прес-службі ДСНС у Черкаській області. Рятувальники працюватимуть максимально наближено до об’єктів задіяних у релігійних заходах. Створено стаціонарні та пересувні пожежні пости. Для попередження надзвичайних подій на ставках, де купаються хасиди, організовано водолазно-рятувальні пости.

Довідка УНІАН. Щороку в Умані збираються прихильники іудейської течії хасидизму, оскільки тут, на єврейському кладовищі, похований Раббі Нахман із Брацлава (1772-1810) - засновник брацлавського (бресловського) хасидизму. Могила цадика - одна з найшанованіших святинь хасидів, місце щорічних масових паломництв.