"Свободівець" Сиротюк прийшов на допит у справі щодо сутичок під ВР 31 серпня

Сиротюк заявив, що повістку на допит йому ніхто не вручав. Він сказав, що вважає звинувачення на свою адресу політично мотивованим. «Мені ніхто не вручав повістку на допит, я про це дізнався з Інтернету, у Facebook прочитав», - заявив він.

«Я розумію, що це політичне судилище, і я налаштований як на політичний процес», - додав Сиротюк.

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Як повідомляв УНІАН, 31 серпня під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований ВО «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під ВР викликало на допит голову ВО «Свобода» Олега Тягнибока, а також членів «Свободи» Сиротюка, Ігоря Швайку, Сергія Бойка, Ігоря Сабія та інших.

10 вересня в судовому засіданні з обрання Сиротюку запобіжного заходу було оголошено перерву на невизначений термін у зв'язку із заявленим відводом судді Печерського райсуду Києва Володимира Карабаня, на якого була перерозподілена ця справа.

Того ж дня Печерський райсуд відмовив захисту Сиротюка у задоволенні клопотання про відвід судді Карабаня. Згодом телефоном Сиротюка викликали на допит 11 вересня.