Тимошенко пояснила, як зберігати заощадження

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО радить громадянам України зберігати свої заощадження в національній грошовій одиниці - гривнях.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила, відповідаючи на питання журналіста: «У що краще вкладати гроші громадянам в даний час?».

«Сьогодні такі питання у всьому світі навіть банкіри ставлять, в чому краще зберігати. Однозначної відповіді дати неможливо. Але я, знаючи тенденції, можу сказати: бережіть заощадження в національній валюті. Гривня слабкішою не буде», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр зазначила, що її впевненість грунтується на проведенні в Україні грамотної грошової політики як з боку Національного банку, так і уряду.

«Я думаю, гривня буде дуже гідною валютою, в Україні, як мінімум», - додала вона.