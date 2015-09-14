У Краматорську пройшов Всеукраїнський олімпійський урок (фото)

Про це повідомляє прес-служба Донецької військово-цивільної адміністрації. Свято було приурочене до Дня фізичної культури і спорту України.

Захід розпочався з легкоатлетичного пробігу, маршрут якого проходив від площі Леніна до центрального входу в парк "Ювілейний". Після пробігу в парку відбулася урочиста церемонія Олімпійського уроку.

За дорученням Національного олімпійського комітету України майстер спорту міжнародного класу з сучасного п'ятиборства, чемпіонка Європи та переможниця чемпіонату світу серед юніорів Анастасія Спас вручила Віктору Андрусіву комплект офіційної форми збірної команди України на Перших Європейських іграх 2015 року.

Також спортсменки з водного поло Донеччини Римма Стрижак, Анастасія Воробйова, Дар'я Борисова та Олександра Баршацька отримали від Володимира Мицика посвідчення майстрів спорту України.

"У рамках Всеукраїнського олімпійського уроку близько 300 юних спортсмени провели показові виступи з низки видів спорту: греко-римської боротьби, вільної боротьби, дзюдо, айкідо, кікбоксінгу, боксу, важкої атлетики, велоспорту, спортивного танцю, футболу, легкоатлетичні естафети. Крім цього, 34 команди загальноосвітніх шкіл Краматорська змагалися у турнірі зі стрітболу, який проводився в чотирьох вікових категоріях. У святі також взяли участь юні фігуристи і хокеїсти ДЮСШ ХК "Донбас", - йдеться в повідомленні.