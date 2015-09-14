У Краматорську пройшов Всеукраїнський олімпійський урок (фото)

14:56, 14 вересня 2015
Суспільство
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У Краматорську відбулося спортивне свято - Всеукраїнський олімпійський урок.

Фото: пресс-служба ДонОВГА

Про це повідомляє прес-служба Донецької військово-цивільної адміністрації. Свято було приурочене до Дня фізичної культури і спорту України.

Захід розпочався з легкоатлетичного пробігу, маршрут якого проходив від площі Леніна до центрального входу в парк "Ювілейний". Після пробігу в парку відбулася урочиста церемонія Олімпійського уроку.

За дорученням Національного олімпійського комітету України майстер спорту міжнародного класу з сучасного п'ятиборства, чемпіонка Європи та переможниця чемпіонату світу серед юніорів Анастасія Спас вручила Віктору Андрусіву комплект офіційної форми збірної команди України на Перших Європейських іграх 2015 року.

Також спортсменки з водного поло Донеччини Римма Стрижак, Анастасія Воробйова, Дар'я Борисова та Олександра Баршацька отримали від Володимира Мицика посвідчення майстрів спорту України.

Фото: пресс-служба ДонОВГА

"У рамках Всеукраїнського олімпійського уроку близько 300 юних спортсмени провели показові виступи з низки видів спорту: греко-римської боротьби, вільної боротьби, дзюдо, айкідо, кікбоксінгу, боксу, важкої атлетики, велоспорту, спортивного танцю, футболу, легкоатлетичні естафети. Крім цього, 34 команди загальноосвітніх шкіл Краматорська змагалися у турнірі зі стрітболу, який проводився в чотирьох вікових категоріях. У святі також взяли участь юні фігуристи і хокеїсти ДЮСШ ХК "Донбас", - йдеться в повідомленні.

Фото: пресс-служба ДонОВГА

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