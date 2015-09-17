ОБСЄ: Викладання української мови в Криму майже зникло через тиск на школи

Про це йдеться в оприлюдненому сьогодні на сайті ОБСЄ звіті місії з оцінки стану справ із дотриманням прав людини в Криму, яка працювала на окупованій території 6-18 липня 2015 року.

Місія працювала у Криму на запрошення уряду України. Бюро демократичних інститутів та прав людини ОБСЄ (БДІПЛ) та верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин (ВКНМ) спільно провели місію оцінювання ситуації з дотриманням прав людини у Криму.

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"Навчання українською мовою та її вивчення в Криму скорочується через тиск на адміністрації шкіл, вчителів, батьків та дітей з метою припинити викладання українською мовою та її вивчення. Це може надалі обмежити існування української мови і культури на півострові. Викладання кримськотатарською мовою та її вивчення наштовхується на перепони та проблеми, спричинені анексією, та потребує підтримки і відродження", - йдеться у звіті.

У дослідженні сказано, що загалом лише у 20 школах в Криму працюють деякі класи з українською мовою навчання. Продовжується вивчення української мови як предмету в окремих школах, проте його обсяги постійно скорочуються та у все меншій кількості шкіл українська вивчається як факультатив (без оцінки) одну годину на тиждень.

Місія також відзначає, що у 2015-2016 роках на півострові не планується створення перших класів з українською мовою навчання, оскільки адміністрації шкіл повідомляють про відсутність відповідних заяв з боку батьків.

Представники місії зазначають, що кримські татари та українці, які відкрито підтримують територіальну цілісність України та не підтримують де-факто окупаційні російські "органи влади", перебувають в особливо вразливому становищі.

Меджліс, орган самоврядування кримських татар, став основним об’єктом адміністративних та кримінальних переслідувань з боку російської влади у Криму. Залякування, вигнання та ув’язнення видатних лідерів Меджлісу кримськотатарського народу має згубний вплив на реалізацію політичних та громадянських прав членів кримськотатарської громади.

"Де-факто владні органи нещодавно наклали жорсткі обмеження на право на вільні зібрання осіб, які належать до кримськотатарської та української громад і відкрито демонструють свою самобутність та опозицію до незаконної анексії Криму Російською Федерацією. Символічні елементи української ідентичності та прояви культурної і релігійної самобутності обмежуються та/чи пригнічуються за допомогою адміністративних та правоохоронних заходів", - йдеться у звіті.