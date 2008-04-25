У вбивстві таксиста та викраденні його машини звинувачено школярку

Порушено кримінальну справу проти 16-річної школярки, яку підозрюють у вбивстві таксиста і викраденні його легковика.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у Центрі громадських зв’язків УМВС України у Чернівецькій області, в полі поблизу села Магала Новоселицького району знайшли мертвим з ознаками удушення невідомого чоловіка. Ним виявився 44-річний місцевий житель.

Міліціонери за підозрою в скоєнні вбивства затримали 16-річну ученицю Чернівецької школи-інтернату для дітей сиріт.

Попередньо слідством було встановлено, що неповнолітня на околиці села, під приводом надання сексуальних послуг, зупинила автомашину потерпілого і задушила останнього. Після цього вона втекла з місця події, сівши за кермо цього автомобіля.

За фактом вбивства порушено кримінальну справу за статтею 115 ч.2 (умисне вбивство) та статтею 289 ч.3 Кримінального кодексу України (незаконно заволодіння автотранспортним засобом).