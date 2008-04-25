Херсонська міськрада відправила у відставку свій виконком і заступників мера

Херсонська міська рада відправила у відставку свій виконавчий комітет у повному складі, а також всіх заступників мера Херсона, окрім заступника голови з питань житлово-комунального господарства.

Як передає кореспондент УНІАН, таємне голосування з цього питання здійснювалося бюлетенями. За відставку виконкому і віце-мерів проголосували 42 депутати міськради, проти - 11 і 2 бюлетеня були визнані зіпсованими.

Своє рішення сесія прийняло тільки наприкінці засідання, до 18.00, притому, що сесія почала свою роботу о 10.00 ранку.

Після внесення до порядку денного питання про відповідальність міського виконавчого комітету і керівників міста за погану підготовку до опалювального сезону 2007-2008, мер міста Владимир САЛЬДО оголосив технічну перерву.

Під час перерви він особисто і його заступники намагалися переконати депутатів у тому, що розгляд даного питання неактуальний.

Проте після відновлення роботи Херсонська міськрада ухвалила таке рішення.

Інших рішень на сесії ухвалено не було, хоча у порядку денного було більш як півтора десятка питань.