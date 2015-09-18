В Одесі вночі знову стався вибух гранати

Про це повідомляє відділ зав’язків з громадськістю ГУМВД України в Одеській області.

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"17 вересня, о 23:50 год. до міліції по лінії "102" надійшло повідомлення про те, що за адресою по вулиці Новоберегова, 94 стався вибух", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, виїздом на місце пригоди слідчо-оперативної групи та спеціалістів вибухотехнічної служби було встановлено, що сталося спрацювання вибухового пристрою. На місці події виявлено та вилучено чеку від гранати.

За даними правоохоронців, постраждалих в результаті вибуху немає.

На місці працює слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічної служби, які встановлюють обставини події.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на п'ятницю, 11 вересня в Одесі на розі вулиць Коблевської та Ольгіївській прогримів вибух.