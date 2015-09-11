Вночі в Одесі стався вибух гранати (фото)
04:09, 11 вересня 2015Суспільство
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У ніч на п'ятницю, 11 вересня в Одесі на розі вулиць Коблевської та Ольгіївській прогримів вибух.
В Одесі вночі вибухнула гарната / odessa1.com
Про це повідомляє odessa1.com.
Невідомі підірвали гранату. Вибухом злегка зачепило автомобіль, що стоїть на тротуарі, та двері будинку.
Як повідомили у Відділі зв'язків із громадскістю ГУМВС України в Одеській області, о першій ночі до міліції надійшло повідомлення, що на вулиці Коблевській, 8 біля входу у двір вибухнула граната. Внаслідок вибуху був пошкоджений автомобіль «Хонда», посічений уламками від гранат.
"На місці події виявлено та вилучено чеку від гранати. Правоохоронці встановлюють всі обставини даної події", - зазначається в повідомленні.
Раніше УНІАН повідомляв, що напередодні черговий КПП однієї з військових частин Нацгвардії виявив сторонній пакет з вибухівкою.
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