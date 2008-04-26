В Харкові здійснив аварійну посадку літак, що прямував до Туреччини

О 4 год. 46 хв. 26 квітня під час польоту з міжнародного аеропорту Харків до Анталії (Туреччина) на літаку МД-80 (належить Українській авіакомпанії "Роза ветров", на борту перебувало 173 особи) сталася відмова роботи системи кондиціювання повітря.

Як повідомили УНІАН у Міністерстві з питань надзвичайних ситуацій, літак повернувся та о 6 год. 03 хв. здійснив посадку в міжнародному аеропорту Харків. Жертв та постраждалих немає.