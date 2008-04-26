Мінтранс: в порту ”Південний” вилучаються та знищуються службові документи

Мінтрансзв’язку вважає єдиним легітимним керівником МТП «Південний» Юрія КРУКА.

Про це йдеться в переданій УНІАН заяві Мінтрансзв`язку.

“Єдиним повноважним органом управління Державним підприємством «Морський торговельний порт «Південний» у відповідності до Закону України «Про управління об’єктами державної власності» та Положення про Міністерство транспорту та зв`язку України є Мінтрансзв’язку”. – наголошується у заяві.

Як підкреслюється в документі, “трудовий колектив порту у особі профспілкового комітету підтримує призначеного Мінтрансзв`язку у встановленому чинним законодавством порядку керівника підприємства Юрія КРУКА та засуджує рейдерське силове захоплення порту”.

Мінтрансзв`язку запевняє, що “не допустить дестабілізації роботи державного підприємства, що має стратегічне значення для економіки та безпеки держави, незважаючи на спробу вчинення рейдерського захвату порту напередодні святкових днів”.

“У діях рейдерів, що вчинили спробу захвату порту, вбачаються ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України”, – наголошує Мінтрансзв`язку та підкреслює, що вже звернулося до правоохоронних органів з проханням дати належну правову оцінки наведеним подіям та здійснити необхідні заходи щодо відновлення належної керованості порту.

“Позиція Мінтрансзв`язку та керівних органів державної влади є однозначною: не допустити рейдерського захвату і незаконного втручання в діяльність стратегічного державного підприємства”, - підкреслюють автори заяви і зазначаються, що ”залякування, застосування фізичної сили до працівників, руйнування огороджувальних споруд, адміністративних будівель порту та інші протиправні дії вищезазначених осіб призвели до грубого порушення громадського порядку і, як наслідок, до суттєвого порушення роботи державного підприємства в цілому”.

За даними Мінтрансзв`язку, вказані особи, які пред’являли співробітникам порту нібито ухвалу Ворошилівського суду м. Донецька про забезпечення позову, грубо виставили начальника порту за межі підприємства. На даний час незаконно вилучаються та знищуються службові документи порту, пошкоджується державне майно. Дії невстановлених осіб мають ознаки рейдерства.

Таким чином, Мінтрансзв’язку вважає, що в діях громадянина Володимира ВАСИЛЬЄВА та осіб, які здійснювали захват державного підприємства, вбачаються ознаки злочинів, передбачених Кримінальним кодексом України.