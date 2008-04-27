США викреслили Україну з ”чорного списку”
01:28, 27 квітня 2008Суспільство
1524 0
...разом з Ліваном, Єгиптом та Туреччиною
Торгова палата США оприлюднила щорічний звіт про порушення авторських прав американських компаній, передає агентство AP.
До "чорного списку" США потрапили Росія, Китай, Аргентина, Чилі, Індія, Пакистан, Ізраїль, Таїланд і Венесуела. Саме у цих країнах, за даними американців, авторські права американських кінокомпаній і виробників програмного забезпечення порушуються найсильніше. До країн з цього списку можуть бути застосовані суворі заходи, аж до економічних санкцій, у разі схвалення від СОТ.
Натомість, з огляду на успішні зусилля щодо захисту американської інтелектуальної власності, список залишили такі країни, як Єгипет, Ліван, Туреччина і Україна, які були в ньому минулого року.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter