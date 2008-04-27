США викреслили Україну з ”чорного списку”

Торгова палата США оприлюднила щорічний звіт про порушення авторських прав американських компаній, передає агентство AP.

До "чорного списку" США потрапили Росія, Китай, Аргентина, Чилі, Індія, Пакистан, Ізраїль, Таїланд і Венесуела. Саме у цих країнах, за даними американців, авторські права американських кінокомпаній і виробників програмного забезпечення порушуються найсильніше. До країн з цього списку можуть бути застосовані суворі заходи, аж до економічних санкцій, у разі схвалення від СОТ.

Натомість, з огляду на успішні зусилля щодо захисту американської інтелектуальної власності, список залишили такі країни, як Єгипет, Ліван, Туреччина і Україна, які були в ньому минулого року.

Лента.ру