Великі поклади золота виявлені в Єгипті

Результати останніх геологорозвідувальних робіт і супутникові знімки свідчать про великі запаси золота в Східній пустелі Єгипту, пише єгипетська газета "Ле Прогре". За даними доповіді міністерства нафти і мінеральних ресурсів, яку цитує видання, Єгипет в найближчі 10 років може стати одним з лідерів золотовидобутку в усьому світі.

"При щорічному обсязі видобутку більше 30 тонн золота доходи від його продажу можуть перевищити надходження від туризму, сільського господарства і навіть нафти", - зазначається в документі. Розвідані запаси тільки одного родовища - Ваді Худейн - перевищують 50 мільйонів унцій, вартість яких становить близько 50 мільярдів доларів.

За словами представника міністерства нафти і мінеральних ресурсів Амгада Гонейма, програма розвитку цієї галузі передбачає, що через десять років видобуток золота становитиме 30 тонн за рік. "На початковому етапі - перші два роки - ми видобуватимемо 3 тонни в районі Хемеш і 7 тонн в районі ас-Сукарі", - сказав Гонейм. Потім цей показник буде збільшений до 18 тонн.

Надалі зростання видобутку залежатиме від кількості компаній, що працюють у цій галузі в Єгипті. "Наразі дев`ять іноземних компаній працюють в цій сфері в Єгипті, ще дві займаються розвідкою запасів", - сказав єгипетський представник.

Цікаво, що Єгипет здобував золото ще за часів фараонів, проте в наш час такі роботи не велися, зазначає РІА "Новини".

На початковому етапі сучасні шукачі золота користувалися картою родовищ золота, складеною ще за часів сина Рамзеса I і батька Рамзеса II - фараона Сеті (XIII століття до н.е.).