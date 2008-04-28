Тимошенко: Україна розрахувалася з Росією по всіх боргах за газ

Україна розрахувалася з Росією з усіма боргами за поставлений природний газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила під час засідання розширеного засідання Комітету з питань економічного співробітництва Українсько-російської міждержавної комісії.

«Сьогодні ми відправили останню платіжку, яка повністю гасить борги, що нагромадились, за природний газ, і на цей момент можна сказати, що Україна розрахувалась з усіма своїми зобов`язаннями», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона висловила задоволення тим, що всі питання в газовій сфері між Україною і Росією «практично вирішено».

Звертаючись до прем`єр-міністра Російської Федерації Віктора ЗУБКОВА, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Я хочу подякувати вам особисто і всій вашій команді за те, що ми змогли вирівняти відносини, підписати нові контракти, вийти практично на прямі відносини».

Як повідомляв УНІАН, 25 березня Президент України Віктор ЮЩЕНКО заявив, що на цю дату Україна заборговувала Росії 2 млрд. доларів за спожитий з початку року газ.

У свою чергу, Ю.ТИМОШЕНКО заперечує наявність боргу перед російським ВАТ «Газпром» у сумі 2 млрд. доларів.

«Такого боргу немає і не може бути, бо між нами і Росією постійно здійснюються розрахунки – вони нам заборговують за транзит, ми розраховуємось за газ», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО 27 березня.

За її словами, існує заборгованість «у розмірі близько 900 млн.». Прем`єр повідомила, що причиною формування такої заборгованості є відсутність підписаних актів про поставку природного газу. «Тому уряд нагромадив гроші, і чекає, коли буде підписано документи. Це не борг – це очікування підписання документів і перерахування грошей за ціною 179,5 дол. за тисячу кубометрів», - наголосила Ю.ТИМОШЕНКО.

23 квітня прем`єр заявила, що Україна приступить до розрахунків за природний газ після підписання актів про передачу газу українській стороні.