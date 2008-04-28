Пожежу після катастрофи вертольоту загасили працівники бурової

Наслідки аварії вертольота Мі-8 не становлять загрози працівникам бурової платформи та навколишньому середовищу - МНС

Київ. 18 квітня. УНІАН. Міністерство України з питань надзвичайних ситуації заявляє, що наслідки аварії вертольота Мі-8 не становлять загрози працівникам бурової платформи та навколишньому середовищу.

Про це УНІАН повідомив начальник прес-служби МНС Ігор КРОЛЬ.

Прес-служба нагадує, що сьогодні о 9.30 в акваторії Чорного моря, приблизно за 40 миль від кримського мису Тарханкут, під час здійснення посадки на бурову установку „Таврида” вертоліт Мі-8, що належить компанії „Універсал-Авіа” та був орендований компанією „Нафтогаз України”, зачепився гвинтом за вишку, впав на платформу та загорівся. На борту вертольота перебувало троє членів екіпажу та 17 пасажирів. Пожежа ліквідована персоналом „Тавриди”.

В результаті катастрофи загинуло 19 осіб, 1 травмована. Загрози людям, які працюють на буровій платформі, та навколишньому середовищу немає.

Повідомляється, що для ліквідації наслідків авіакатастрофи задіяні два судна „Нептун”, „Дон” і мотобот компанії „Чорноморнафтогаз” з групою водолазів.

У МНС працює оперативна група на чолі із заступником міністра Володимиром ХОЛОШЕЮ. Крім того, створено Урядову комісію з розслідування причин аварії вертольоту Мі-8.