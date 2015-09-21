Україна та Норвегія за підтримки НАТО розроблять міношукач нового покоління 3D

Про це в ексклюзивному інтерв’ю агентству УНІАН повідомив виконувач обов’язків глави Місії України при НАТО Єгор Божок, говорячи про стан трастового фонду з розмінування, про намір створити який нещодавно говорив генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг.

«Де-факто, робота і взаємодія між Україною та НАТО на цьому напряму вже ведеться. Більше сотні, а саме сто десять українських спеціалістів, вже пройшли підвищення кваліфікації в центрі НАТО в Мадриді і у відповідних школах Словаччини. Німеччина вже передала піротехнічним підрозділам Державної служби з надзвичайних ситуацій 50 надсучасних нових міношукачів», - деталізував він.

Також, за словами Божка, вже започатковано проект з відновлення матеріально-технічних можливостей піротехнічних підрозділів ДСНС в Донецькій та Луганській областях, «які повністю були розграбовані».

«НАТО започаткувало спеціальний проект вартістю близько 1 мільйона євро для того, щоб повністю відновити ці два підрозділи за найкращими світовими стандартами, починаючи від екіпіровки і технічних засобів, закінчуючи перепідготовкою та підвищенням кваліфікації персоналу. Цей проект вже реалізовується, і зараз завершується узгодження конкретних матеріально-технічних засобів, які будуть передані Україні», - зазначив в.о. глави Місії.

Крім того, за його даними, на завершальній стадії знаходиться погодження в НАТО спільного українсько-норвезького проекту з розробки абсолютно нового 3D міношукача, який потім буде поставлений на використання в ДСНС і в Міноборони. «Цей проект, вартістю 450 тис. євро, розрахований на півроку, тобто через півроку цей новий міношукач має бути продемонстрований. Це все фінансується з бюджету НАТО», - наголосив дипломат.

Божок уточнив, що на сьогодні існують різні варіації такого міношукача, але є «завдання зробити найбільш чутливий та точний, який дозволить піротехніку, не торкаючись об'єкту, чітко розуміти, яка його форма, до міліметрів». «Як кажуть спеціалісти, інколи міліметр має критичне значення з точки зору життя і здоров'я піротехніків. Ця розробка буде здійснена в Україні за допомогою норвезьких спеціалістів», - підкреслив в.о. глави Місії.

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Також, сказав він, від Словаччини отримано декілька «комбайнів». «Так професіонали називають машини, які без людського втручання очищують поля від мін», - зазначив дипломат.

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«Робота вже йде. Залишилося її формалізувати. Водночас офіційне оголошення щодо започаткування трастового фонду відбудеться після того, як остаточно буде визначена країна-лідер, а це внутрішні процедури НАТО. І по- друге - ми маємо розуміти, що трастовий фонд не буде існувати без донорів», - пояснив Божок.

При цьому він висловив впевненість, що про створення фонду буде оголошено «найближчим часом».