На майбутнього мера Києва приміряють звання ”Будівничого Столиці”

Київська рада об’єднань громадян «Варта Києва» закликає майбутнього мера Києва заборонити забудову історичної частини міста.

Про це йдеться у зверненні активістів об’єднання до кандидатів на посаду голови міської ради столиці України, переданому УНІАН.

В зверненні наголошується, що 15 травня на Майдані Незалежності “Варта Києва” визначиться із своєю підтримкою кандидатури на посаду керівника міста і закличе киян голосувати “не за того, хто надає їм жебрацької подачки, а за Будівничого Української Столиці”.

Серед критеріїв, за якими об’єднання визначатиметься з підтримкою кандидата, є його підтримка ідеї необхідності заборони нового будівництва в історичній зоні Києва, зокрема, в межах заповідника «Стародавній Київ». Також, на думку активістів “Варти Києва”, кандидат у мери має підтримувати необхідність обмеження в історичному центрі руху транспорту. Майбутній мер повинен припинити “археологічний погром Києва та літописних гір – Щекавиці, Хоревиці, Дитинки, Сирецької, Звіринецької, Батиєвої, Замкової, Старокиївської та ін.”. Також, за словами авторів звернення, претендент у мери має зробити все можливе для внесення рельєфу Києва – від Кирилівських до Китаєвських висот – до Списку світової спадщини ЮНЕСКО з відповідним ступенем охорони і збереження; пообіцяти внести зміни до податкового законодавства, яке зробить невигідним висотне будівництво в столиці, надавши право на створення хмарочосів поза межею міста на відведеній спеціальній території.

Об’єднання також вважає, що майбутній мер має заборонити нищення артезіанських свердловин у Києві, дозволити будівництво сміттєпереробних заводів тільки за межею столиці тощо.

“Ми сподіваємось на здоровий глузд керівництва міста і депутатів новообраної міськради. Якщо наші інтереси будуть і далі порушуватись, ми вдамося до заклику киянам – стати живою стіною перед будівельною технікою. Вся відповідальність за виникнення конфліктних ситуацій ляже на плечі новообраного голови міської ради та депутатів”, - наголошується в зверненні.