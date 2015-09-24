У "Борисполі" затримали снайпера з Ірану, який збирався вбивати українців на Донбасі (фото)

Як повідомляється на сайті Державної прикордонної служби України, управлінням внутрішньої та власної безпеки адміністрації Держприкордонслужби було отримано випереджувальну інформацію щодо намірів громадянина Ірану незаконно потрапити на територію, що контролюється незаконними збройними формуваннями, з метою вступити до терористичних формувань та участі в бойових діях на сході нашої країни.

Під час прикордонного оформлення пасажирів рейсу, що прибув із Тбілісі, у пункті пропуску «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби затримали цього громадянина.

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В ході проведення огляду речей в іноземця виявили тактичну сумку, комплект обмундирування військового типу (куртка камуфльована), берці тактичні, складані ножі, налобний та кишеньковий ліхтар, білизна на сезон осінь-зима, капці для безшумної ходьби, тактичний набір ліків тощо. Громадянин зізнався, що є професійним снайпером та проходив військову службу в армії Ірану.

Стосовно затриманого співробітники Держприкордонслужби та СБУ здійснюють спільні поглиблені заходи з перевірки, йдеться у повідомленні.