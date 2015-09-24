У Харкові міліція встановила особи трьох чоловіків, причетних до нападу на будинок Добкіна

Інформацію про це кореспондентові УНІАН підтвердили у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області.

За відомостями міліції, вчора, 23 вересня, працівники міліції доставили до райвідділу трьох чоловіків. Ними виявилися громадяни 1971, 1982 та 1998 років народження.

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На чоловіків був складений адміністративний протокол ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство, тобто нецензурна лайка в громадських місцях, образливе чіпляння до громадян та інші подібні дії, що порушують громадський порядок і спокій громадян), що тягне за собою накладення штрафу від трьох до семи неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, або громадські роботи на строк від сорока до шістдесяти годин, або виправні роботи на строк від одного до двох місяців з відрахуванням двадцяти процентів заробітку, або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб.

На цей час чоловіки відпущені. "Їх не затримували", - наголосили в міліції.

Як повідомляв УНІАН, 23 вересня під час засідання сесії Харківської міської ради мер Харкова Генадій Кернес заявив, що будинок народного депутата Добкіна атакують невідомі. Мер перервав сесію та звернувся до міліції з проханням встановити, що відбувається біля помешкання Добкіна по провулку Тульському, 1.

На місці події слідчі з’ясували, що близько 100 невідомих кидали димові шашки, а також пошкодили ворота будинку. Про затримання нападників на будинок не повідомлялося.

Дії невідомих попередньої кваліфіковані за ч. 2 ст. 296 (хуліганство) та ст. 342 (опір представникові влади, працівникові правоохоронного органу, державному виконавцю, члену громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовцеві, уповноваженій особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб) Кримінального кодексу України.